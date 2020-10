Cronaca Amministrative in Sardegna: si vota anche oggi fino alle 15

Urne aperte fino alle 23 di ieri per 156 comuni della Sardegna impegnati nel rinnovo dei consigli comunali e la elezione dei sindaci. Alle 19 l'affluenza era stata del 37,8% . Tra le elezioni di maggiore rilievo quella di Nuoro che risulta l'unico capoluogo impegnato nella tornata elettorale. Tra le curiosità sull'afluenza quella del Comune di Giave dove hanno votato il 61,6 degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Le operazioni di voto per il 444.219 sardi aventi diritto al voto riprenderanno stamane alle 7 per concludersi alle 15.