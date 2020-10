Delinquenti ed estremisti fomentano episodi di violenza - Intervento del segretario nazionale del poliziotti

E' di palese evidenza - aggiunge - che siamo invece in presenza di gratuita violenza, perpetrata al solo scopo di provocare premeditati disordini con finalità evidentemente diverse. L’agire banditesco a cui abbiamo assistito a Napoli e a Roma, non appartiene al DNA delle tantissime persone perbene che, in questo particolare momento, rischiano uno stato di grave necessità economica, e a cui lo Stato dovrà inevitabilmente tendere una mano per evitare di sprofondare in una crisi economica senza ritorno- afferma ancora Costantini - quello a cui abbiamo assistito invece appartiene al DNA di criminali che, con la scusa della pandemia e di una pseudo dittatura sanitaria, hanno premeditatamente messo in atto una vera e propria guerriglia urbana, andando ancora una volta a colpire le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine.





ù Dietro queste azioni violente continua il Segretario dell’U.S.I.P., ci sono ben altri temibili moventi, perché a Napoli a scatenare la guerra contro le Forze dell’Ordine, ad incitare a quella violenza assurda, sono stati pericolosi criminali che molto probabilmente hanno i propri loschi interessi da salvaguardare, mentre a Roma - continua il Segretario dell’U.S.I.P. - è stata l’azione violenta di militanti di estrema destra che hanno messo in atto una premeditata azione squadrista, il classico clichè, purtroppo già visto, la cui scaturigine è da ricercare in quel pericoloso fenomeno neo fascista che negli ultimi tempi sta sempre più prendendo campo nella nostra società.





Pseudo movimenti politici che nulla hanno a che vedere con la vera democrazia e con la vera libertà, e che, francamente, sarebbe arrivato il momento di mettere al bando definitivamente prima che sia troppo tardi. Infine - conclude il Segretario Costantini - il nostro plauso e tutta la nostra solidarietà va nei confronti dei tanti lavoratori di Polizia che hanno affrontato questi delinquenti senza tirarsi indietro, ancora una volta le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dimostrato d’essere il vero baluardo contro ogni azione eversiva, contro ogni azione violenta a garanzia della sicurezza e della libertà di tutti i cittadini. "

Ieri a Napoli e oggi a Roma sono andate in scena gravissimi atti di violenza, veri e propri premeditati atti criminali sfociati con pesanti aggressioni alle Forze dell’Ordine. "Quanto accaduto a Napoli e a Roma sono state delle scene di inaudita follia criminale- sostiene in una nota il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti Vittorio Costantini - e le inevitabili difficoltà economiche che il popolo italiano dovrà affrontare a causa della pandemia in corso, nulla hanno a che vedere con le azioni efferate messe in atto da alcuni pericolosi delinquenti.