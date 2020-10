Cronaca Covid 19 a Cagliari: sospese le attività chirurgiche al San Giovanni di Dio e Duilio Casula

A causa dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus sono sospese per 15 giorni, sino a lunedì 9 novembre, le attività programmate delle chirurgie e dei reparti di dermatologia, reumatologia, allergologia e immunologia clinica. La decisione è stata presa a causa della nuova ondata, che ha determinato un anomalo incremento di pazienti Covid nei nostri ospedali (Policlinico Duilio Casula e San Giovanni di Dio), e al fine di evitare situazioni di iper affollamento. Saranno garantite le urgenze, le attività non differibili e quelle verso i pazienti oncologici. Tutti coloro che avevano una visita fissata in questi giorni saranno contatti per la riprogrammazione dell’appuntamento.