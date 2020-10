Cronaca Coca sullo schermo di un telefonino pronta all'uso: arrestato un 22enne

I carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno sanzionato tre locali del centro del paese per non aver esposto i cartelli sul numero massimo consentito di accesso e perche gestori e dipendenti non indossavano le mascherine. Controlli più diffusi hanno poi riguardato numerose autovetture e pedoni. I controlli erano finalizzati all'accertamento di eventuali violazioni alla quarantena domiciliare. L'attività dei militari ha riguardato anche il centro di Pozzomaggiore dove nel corso di un controllo eseguito in un pubblico esercizio, i carabinieri hanno rinvenuto appoggiato all'interno del bagno un telefonino con della cocaina sullo schermo pronta ad essere utilizzata. Il rinvenimento ha determinato ulteriori controlli e perquisizioni fino a individuare un giovane di 22 anni in possesso di circa 4 grammi di coca suddivise in diverse dosi. Il giovane è stato arrestato. Un'altro giovane di 20 anni è stato denunciato in quanto sorpreso a cedere una piccola dose di stupefacente a un coetaneo.