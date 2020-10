Cronaca Sassari: manette per una banda di giovani ladri

Nella giorni scorsi, personale Polizia di Stato, ha proceduto alla notifica di tre misure coercitive a carico di altrettanti giovani sassaresi, due uomini e una donna, responsabili, nell’arco di un anno di una quindicina di furti, in danno di altrettanti esercizi pubblici cittadini.



I tre prendevano di mira soprattutto i supermercati rubando prevalentemente generi alimentari, pur non risparmiando in più occasioni grossi centri commerciali che hanno fruttato ai malviventi bottini di ingente entità, fino ad arrivare, in un caso ad un furto dell’ammontare di 1.500 euro circa. L’attività è stata ampiamente documentata dagli impianti di videosorveglianza degli esercizi colpiti.



Il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari, dopo una attenta attività investigativa è arrivato all’inconfutabile identificazione dei tre, e ha prodotto una idonea informativa, a seguito della quale l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento al fine di scongiurare la possibilità che possano essere reiterati altri furti. Nei confronti di uno di loro, ritenuto il responsabile principale, di forte personalità e capace di coinvolgere gli altri nelle azioni delittuose è stata emessa la misura della carcerazione, mentre nei confronti dei due complici la misura degli arresti domiciliari.