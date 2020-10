Vedono i Carabinieri e scappano:denunciati 3 giovani

Alla fine i tre sono stati fermati e nel portabagagli dell'auto sono stati trovati 125 grammi di marijuana. Stessa sostanza è stata rinvenuta all'interno delle zainetto del quale i tre si erano liberati. Ora dovranno rispondere di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

Non appena visti i carabinieri i tre si sono dati alla fuga cercando di allontanarsi verso la periferia della città dopo aver urtato un'auto in sosta. Dall'auto in fuga inoltre è stato gettato per strada uno zainetto.