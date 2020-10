In Sardegna il Covid riesce anche a negare il diritto al voto

"A pochi giorni dalle amministrative in Sardegna - afferma Zoffili - ancora non è del tutto chiara la modalità di voto per gli elettori covid positivi ed in isolamento fiduciario che rischiano addirittura l'esclusione dal diritto di voto. A norma di legge, parrebbe infatti che sia possibile farli votare solo nei Comuni in cui è ubicata una struttura sanitaria avente il reparto Covid, che per la Sardegna significa solo Nuoro su 156 Comuni chiamati alle urne.





Si configurano situazioni paradossali come quella di Luogosanto, dove l'unico candidato, il Sindaco uscente Agostino Piredda, non potrà votarsi perchè in quarantena da qualche giorno e, giustamente preoccupato che il mancato raggiungimento del quorum possa portare ad un commissariamento, ha lanciato a mezzo stampa un appello ai propri cittadini di recarsi ai seggi.





Il diritto di voto è costituzionalmente riconosciuto dall'art. 48 della nostra Carta Costituzionale e il suo esercizio è un dovere civico che le Istituzioni devono garantire in qualunque circostanza, pandemia inclusa, mentre nel caso della Sardegna ci si trova invece dinanzi ad un "diritto sospeso".





Ho pertanto presentato un’ interrogazione urgente al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, chiedendole se e quali tempestive iniziative di propria competenza intenda adottare, al fine di garantire a tutti i sardi - conclude il parlamentare - l'esercizio di voto e scongiurare l'annullamento della prova elettorale a seguito di futuri ricorsi".

Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, ha presentato una interrogazione al ministro dell'Interno a proposito del diritto sospeso per coloro che, positivi al Covid, non possono recarsi a votare in assenza di reparti anti coronavirus in loco.