Alghero e i primati della vergogna: asfalto vietato per via Fratelli Accardo

E' il caso della via Fratelli Accardo, artigiani algheresi, loro sì prestigiosi e autentici maestri falegnami, sorta da oltre un decennio nell'area compresa tra le vie Carrabuffas, Barraccu, XX Settembre. Una zona periferica, di nuova espansione edilizia, dove sono sorti nuovi insediamenti abitativi. Ebbene, quella via opportunamente intitolata a due algheresi indubbiamente meritevoli, è l'unica dell'intera area urbana a non essere asfaltata. Ed ecco il primato senza scomodare l'Unesco!





La città che ha inventato il turismo in Sardegna, la città così carica di storia e di bellezze naturali, la città dove grazie al mattone sono nati e si sono consolidati imponenti patrimoni economici, non riesce ad asfaltare qualche centinaio di metri di strada. Quindi la classe dirigente algherese ha regalato a cittadini residenti nella zona, polvere d'estate, fango in occasione delle piogge, un disagio diffuso che non trova alcuna spiegazione logica sul piano dell'offerta di servizi dignitosi alla collettività.





Il primato in questione assume una dimensione che non fa certo onore agli amministratori locali, di tutte le razze politiche, se si pensa che proprio perchè Alghero si fregia del titolo di Porta d'Oro del Turismo sardo, ormai ampiamente immeritato, quello dell'immagine e del decoro dovrebbe essere un dovere prioritario. Per intenderci : prima di fare le case si fanno i servizi e le strade. E quando ciò non avviene si mette rimedio e non si fanno trascorrere oltre 10 anni consentendo la realizzazione di case popolari e insediamenti privati lasciando i cittadini nella polvere e nel fango.(g.o.)

La città catalana è sempre stata a caccia di primati, di medagliette, l'ultima in ordine di tempo quella di entrare a far parte del patrimonio dell'Unesco Una bufala a uso e consumo di quella comunicazione mielosa così cara a qualche politico locale.Ma Alghero non ha bisogno di andare a caccia di riconoscenze internazionali, dispone già di un proprio prestigioso palmares.