Sangue sulla 131: muore un giovane carabiniere

Uno dei due infatti moriva sul colpo mentre il collega che era alla guida è stato ricoverato in gravissime condizioni al Santissima Annunziata di Sassari. Il ricovero è avvenuto in codice rosso a bordo di un mezzo aereo dell'Elisoccorso. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alla Polizia Stradale. Sul posto hanno operato anche Vigili del Fuoco e diverse unità mediche del 118.

Erano attesi da un tragico appuntamento i due carabinieri che nel pomeriggio di mercoledì viaggiavano in direzione di Cagliari a bordo di una Alfa 147. Giunti all'altezza del km.120 la loro auto è entrata in collisione con un grosso camion che si immetteva sulla 131 da una strada laterale. Uno scontro violentissimo pagato amaramente dai 2 militari in servizio presso il Battaglione.