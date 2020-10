La Guardia di Finanza sequestra 2,7 milioni di mascherine irregolari

Le mascherine irregolari erano destinate alla Regione per un appalto complessivo di 18 milioni di euro. La ditta dell'imprenditore arrestato, la Demar Hospital con sede a Reggio Calabria, aveva partecipato alla gara di appalto , vincendola, bandita dalla Protezione civile regionale.





La Guardia di Finanza di Cagliari ha accertato che le mascherine fornite non erano regolari, non conformi alla normativa, prive di certificazioni di accompagnamento e, in alcuni casi, perfino false, come nel caso del via libera da parte dell'Istituto superiore della Sanità.

Con l'accusa mossa dalla Procura di Cagliari di frode nelle forniture pubbliche, è stato arrestato un imprenditore di 60 anni, Derato De Martin, che si trova ora agli arresti domiciliari. Le Fiamme Gialle cagliaritane hanno inoltre sequestrato nei conti correnti dell'imprenditore oltre 10 milioni di euro.