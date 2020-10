Forestale Nuoro: si rinnova l'autoparco

Con la consegna si chiude il progetto triennale di acquisizione di automezzi moderni ed efficienti da assegnare alle Stazioni forestali del Corpo che nel triennio ha permesso di assegnare a tutte le Stazioni forestali un nuovo automezzo antincendio. Il Corpo Forestale ha provveduto ad implementare il parco mezzi A.I.B. per rendere ancora più efficace il servizio di pronto intervento dedicato sia alle emergenze idrogeologiche sia a quelle relative allo spegnimento degli incendi rurali.





Il Pick-Up allestito per il Cfva ha una struttura robusta, altezza da terra pronunciata e trazione integrale utile per raggiungere agevolmente zone scoscese e lontane dalle strade asfaltate. Il Pick-Up dispone di trasmissione 4WD che prevede sia le marce ridotte sia la possibilità di azionare il blocco del differenziale posteriore, due caratteristiche che garantiscono una mobilità agevole anche in situazioni di fuoristrada impegnativo. La consegna che si doveva tenere alla presenza dell’Assessore all’Ambiente dr Gianni Lampis e il Comandante del Corpo forestale dr. Antonio Casula a causa dell’ emergenza sanitaria in atto ha determinato un rigido protocollo di assegnazione con orario scaglionato.





L’ Assessore Lampis ha espresso il più vivo apprezzamento per il completamento del piano di modernizzazione e di’adeguamento del parco automezzi, necessario per le attività istituzionali e che mette in primo piano la sicurezza e la salute del personale spesso chiamato a lavorare in contesti ambientali critici.

Nella mattinata di oggi 21 ottobre 2020 presso l’Autoparco di Nuoro a Pratosardo saranno consegnati ai reparti del Corpo forestale n. 20 automezzi Pick-Up Mitshubishi L-200 dotati di modulo antincendi e sistemi con impatto ambientale bassissimo e in linea con la normativa antinquinamento Euro 6.