Il Covid 19 rischia di portare il commissario a Luogosanto - Appello del candidato a sindaco

"Dobbiamo scongiurare l’arrivo di un commissario e consegnare a Luogosanto una guida politica democraticamente eletta". Pirredda è l'unico candidato a ricoprire l'incarico per la prossima legislatura con la civica “Tutti Uniti per Luogosanto”, e in queste ore ha mosso un appello alla sua comunità. Lo fa con una nota diffusa verso gli organi di informazione e i social, i soli mezzi a disposizione del candidato sindaco che da circa dieci giorni si trova a casa in isolamento cautelativo.





Pirredda non infatti avrà la possibilità di esprimere il proprio diritto di voto: la normativa attuale ne vieta l’esercizio ai malati di Coronavirus o comunque alle persone in isolamento che abitano nei centri sprovvisti di una struttura anti Covid. E’ il caso di Luogosanto. Ed ecco l'appello che Agostino Pirredda rivolge ai cittadini di Luogosanto: “Vi chiedo di andare a votare perché anche un solo voto può fare la differenza e scongiurare l’arrivo di un commissario. Luogosanto – continua il sindaco uscente – non può consegnarsi nelle mani di un tecnico che, per quanto capace, non può avere a cuore le sorti di questo paese come le ho io o qualsiasi altro componente della lista”.





Per Pirredda, unico candidato, il nemico è uno solo: il raggiungimento del quorum. Un avversario temibile che oggi, a causa dell’impossibilità di voto subita da malati Covid o persone in isolamento, è ancora più forte. Quindi il richiamo al senso di responsabilità dei luogosantesi e la garanzia che le operazioni di voto, previste per il 25 e 26 ottobre, si svolgeranno nel rispetto delle regole anti covid. “Abbiamo importanti progetti, con iter già avviati, che aspettano di essere portati a termine. Se non si dovesse raggiungere il quorum – conclude Pirredda - Luogosanto dovrebbe rinunciare a opere importanti. E’ necessario scongiurare il commissariamento del paese”.

Il Coronavirus sta sconvolgendo la vita di milioni di persone , il mostriciattolo in fuga dai laboratori cinesi sta mettendo il pianeta in ginocchio e incidendo perfino nell'ordinarissimo svolgimento della vita democratica anche dei piccoli paesi. E' il caso di Luogosanto il cui sindaco uscente, Agostino Pirredda, lancia l'allarme.