Insularità: ok della Commissione Affari Costituzionali - Straordinario passo avanti

È il commento a caldo del Presidente del Comitato per l’insularità Roberto Frongia e del Presidente del Comitato Scientifico Maria Antonietta Mongiu. “Oggi possiamo dire di avere ancora più chiare le ragioni che ci devono spingere a preservare le nostre radici, le nostre t





radizioni, la nostra Storia e la nostra lingua - continuano Frongia e Mongiu - La condizione di insularità e il suo riconoscimento devono offrire l’occasione storica per trovare soluzioni ai problemi che gravano sulla Sardegna perché nonostante i trattati comunitari e internazionali l'Isola continua ad avere uno svantaggio infrastrutturale e strutturale che si concretizza in danni di carattere sociale, economico, culturale.





Questo passaggio positivo della Commissione Affari Costituzionali rende evidente l’importanza, la bontà e la positività di una battaglia voluta e combattuta dal popolo sardo”. Soddisfazione e gvradimento per la modifica dell'art.119 della Costituzione, è giunta anche a Michele Cossa. “L’approvazione del testo - afferma - che riconosce il principio di insularità a parte della Commissione Affari costituzionali del Senato è un risultato di grande importanza.





Ai senatori sardi di tutti i partiti vada il plauso per come hanno saputo seguire questa delicata partita e creare attorno ad essa il necessario consenso, decisivo adesso che il testo passerà all'aula. Questo primo fondamentale passaggio passo testimonia quanto la determinazione e la coesione dei sardi su temi fondamentali per la Sardegna possa portare al raggiungimento di obiettivi che paiono al di la delle nostre possibilità.





La Commissione speciale per l'insularità è impegnata in questi giorni nella elaborazione di un testo di legge nazionale ordinaria - coclude Cossa - da sottoporre al consiglio regionale: quanto è successo oggi al senato ci incoraggia moltissimo ad andare avanti su questa grande battaglia del popolo sardo”

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato la modifica dell’articolo 119 della Costituzione. “L’inserimento della frase ‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie e rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità’ è un risultato importantissimo e rappresenta il primo vero passaggio legislativo volto a riconoscere la condizione di insularità quale diritto inalienabile dei Sardi”.