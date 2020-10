Cronaca Giovedì sciopero del sito industriale Eni - Manifestazione a Sassari

Nello stabilimento Eni di Porto Torres dopo il lockdown e la contrazione delle attività di manutenzione che nonostante gli impegni le aziende non hanno riavviato e in considerazione della mancata attuazione degli investimenti nella chimica verde, CGIL CISL UIL, dopo l’assemblea del 5 ottobre, hanno proclamato una giornata di sciopero del sito industriale per l’intera giornata del 22 ottobre .



CGIL CISL UIL promuoveranno in piazza d’Italia davanti alla Prefettura un presidio con una rappresentanza di lavoratori dello stabilimento che insieme ai Segretari Generali consegneranno un documento alla Sig.ra Prefetta con il quale si richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, di convocare con urgenza le parti firmatarie del protocollo del 2011 per favorire la rapida e completa realizzazione degli impegni e degli investimenti previsti.