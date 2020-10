Cagliari: "canne" di gruppo in piazza Maxia - La protesta dei commercianti

Mi chiedo, continua il commerciante, come fanno i genitori a non accorgersi di certi comportamenti dei figli. Nei giorni scorsi sono arrivate le forze dell’ordine con i cani antidroga e ne hanno sorpresi un paio, ma il giorno dopo erano nuovamente lì.” È solo una delle denunce da numerosi commercianti fatte ai volontari che nella serata di venerdì 16 ottobre, hanno distribuito in tutti gli esercizi pubblici e negozi centinaia di libretti informativi sulla Marijuana, alcool, eroina, sostanze purtroppo molto in uso tra i giovani e facilmente reperibili nelle strade di Cagliari.





“Dopo un periodo che sembrava stesse diminuendo, almeno in questa zona – denuncia un altro commerciante della stessa strada – negli ultimi anni la droga sta nuovamente prendendo piede. Dai ragazzini con gli spinelli fino ai ragazzi più grandi con l’eroina e la cocaina, oggi non si divertono più se non si sballano. Di alcool, poi, ne fanno uso tutti, grandi e piccoli, nonostante il divieto di venderlo ai minori.” Niente di nuovo, si potrebbe obiettare, visto che, come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard già negli anni ’70 e purtroppo è ancora valido oggi: “la droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.





Possiamo considerare il problema droga come la grande sconfitta del sistema educativo a livello mondiale. Convinti della necessità di fare qualcosa a riguardo, i volontari sono in prima fila per informare i ragazzi. Convinti che solo la conoscenza della verità sulla droga da parte dei ragazzi può ostacolare gli spacciatori e salvare i giovani da quel mondo maledetto.

Alla vista dei volontari di Mondo Libero dalla Droga i commercianti di via Pessina che si affacciano alla nuova piazza Maxia e nel parco pubblico omonimo a Cagliari, hanno subito da lamentarsi e denunciano: “la nuova piazzetta Maxia e il parco è il covo degli “spinellari” – denuncia preoccupato il titolare di un esercizio pubblico – ragazzini di 11/12/ anni, si incontrano tutti i giorni e, approfittando del fatto che la piazza è riparata da occhi indiscreti, si fanno le canne in gruppo.