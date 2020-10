Olbia: una notte spericolata - Carabinieri al lavoro nel fine settimana

Altra denuncia a carico di un pakistano di 30 anni che avendo alzato troppo il gomito indugiava a disturbare i passanti e a creare disturbo all'esterno di un pubblico esercizio. Nel corso della stessa notte i militari hanno segnalato per una sanzione all'autorità amministrativa un muratore rumeno di 41 anni perchè era sprovvisto di mascherina e un pakistano di 44 anni perchè non rispettava l'orario di chiusura del bar che gestisce in via Acquedotto.

Bloccato in un normalissimo posto di blocco dalla pattuglia dei carabinieri, un olbiese di 59, anni, in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. L'uomo, evidentemente, non si rendeva conto del pericolo che rappresentavano le sue condizioni psicofisiche alla guida di un auto. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.