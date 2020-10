Cronaca Sorso: albanese nei guai - Ubriaco spintona e minaccia i carabinieri

Quando i carabinieri della stazione di Sorso gli hanno chiesto i documenti, richiesta resa necessaria per l'evidente stato di ebbrezza di un albanese di 40 anni residente in paese, l'uomo non ha gradito. A causa del bicchiere di troppo ha reagito in malo modo, spintonando il capo equipaggio, tenendo un atteggiamento aggressivo e procurandosi così una denuncia per resistenza e ubriachezza molesta.