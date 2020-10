Quattro chili di marijuana in casa di una ragazza: arrestati 3 giovani sassaresi

I carabinieri li hanno bloccati in una abitazione in via Maddalena a Sassari. una prima perquisizione personale dava riscontro positivo in quanto venivano trovati in possesso di una quarantina di grammi di marijuana, ma la sorpresa arrivava durante la perquisizione domiciliare della abitazione della ragazza dove venivano trovati 2 trolley che contenevano poco meno di 4 chili di marijuana sigillati all'interno di buste sottovuoto, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 325 euro in contanti presumibilmente provenienti dallo spaccio.

I Carabinieri della Stazione di Sedini insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Valledoria, hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di droga a fine spaccio, tre giovani, due ragazzi e una ragazza. Si tratta di A.P., di 25 anni, disoccupato, V.M.C., di 25 ed M.M. di 26, tutti sassaresi. I tre erano seguiti dai militari fin dal paese di Sedini dove si trovavano presumibilmente per spacciare droga.