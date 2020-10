Cronaca Un chilo di marijuana a casa:arrestato un 45enne

Un sassarese di 45 anni, con precedenti specifici per spaccio di droga, è stato arrestato dalla Polizia locale. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilo di marijuana. All'arresto si è giunti al termine di un movimentato episodio che ha visto il 45enne protagonista di una autentica ginkana mentre percorreva alcune strade del centro storico. L'uomo, che non ha mai conseguito la patente, era tra l'altro alla guida di un auto priva di assicurazione. Al momento del fermo il 45enne aveva in tasca alcune dosi di marijuana, la successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla luce il quantitativo più consistente.