Sassari: cercasi pediatri

La domanda deve essere presentata entro venti giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul Buras (entro le ore 23:59 del 04/11/2020). Al conferimento dell’incarico possono concorrere i pediatri secondo l’ordine di priorità previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Sono tre le zone carenti di assistenza pediatrica individuate per l’ambito di Sassari per il 2020. I pediatri interessati a concorrere per l’attribuzione delle sedi possono presentare apposita domanda tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it, secondo le modalità e la modulistica disponibile sul sito della Regione Sardegna.