Cronaca Possesso di droga: denunciato un minorenne

I Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno denunciato in stato di libertà un minorenne per detenzione di droga e segnalato all'autorità amministrativa un 23enne. L'intervento si è svolto nel centro della città, tra piazza Mercato e via Acquedotto. I militari hanno prima proceduto alla identificazione dei due giovani che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti tipo marijuana.