Strage all'ingresso della galleria: tre morti e due in codice rosso

Un impatto terribile come sono state terribili le conseguenze. Tre morti, i fratelli Ignazio e Luca Argiolas, rispettivamente di 58 e 48 anni, il primo residente e Monserrato e l'altro a Cagliari, e Giorgio Serreli, 60 anni di Selargius. Trasportati con mezzi aerei negli ospedali Santissima Annunziata di Sassari e Brotzu di Cagliari, entrambi in codice rosso, Antonio Porcu, 70 anni, e Massimo Lecca di 56, di Selargius. Le loro condizioni sono gravissime.





Sul posto hanno operato diverse unità mediche del 118 e i Carabinieri. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e personale dell'Anas è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, per ripristinare le condizioni di viabilità. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente, la sola indicazione e che l'autista della Range Rover abbia perso il controllo del mezzo e che il fuoristrada viaggiasse a velocità sostenuta. Non viene escluso un improvviso colpo di sonno e un probabile ostacolo rappresentato da qualche animale vagante. Il terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.

Stavano rientrando verso Cagliari dopo una battuta di caccia in Gallura. Viaggiavano in 5 a bordo di una Land Rover quando giunti nella galleria di Cardedu, sulla Statale 125 al chilometro 94,00 , la loro auto è andata a sbattere con particolare violenza contro una massicciata di cemento che si trova all'interno della stessa galleria, in prossimità di un'area di sosta.