Bando per la Notte Europea dei Ricercatori

I partecipanti potranno dialogare direttamente con i ricercatori presenti e comprendere il ruolo che l’attività scientifica gioca nella nostra società, attraverso esperimenti, spettacoli scientifici, dibattiti, quiz, attività per i bambini e visite guidate nei laboratori. La “Notte” mira ad avvicinare i ricercatori al grande pubblico e ad aumentare la consapevolezza delle attività di ricerca e innovazione, con l'obiettivo di sostenere il riconoscimento pubblico dei ricercatori, di creare una comprensione dell'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini e di incoraggiare i giovani ad intraprendere una carriera di ricerca.





La “Notte dei Ricercatori” si svolge in genere a partire dall'ultimo venerdì di settembre. Gli eventi principali possono iniziare il venerdì e continuare il giorno successivo. Possono essere organizzati anche pre-eventi prima dell'evento principale. Le attività dovrebbero promuovere la dimensione europea, l'equilibrio di genere e l'inclusione nella ricerca e nell'innovazione. I candidati sono inoltre incoraggiati a includere nei loro eventi attività relative al Green Deal europeo.





In ogni proposta dovrà essere allestito almeno un punto/sportello che fornisca informazioni sull'Unione Europea e su come l'UE finanzia la cooperazione scientifica ed educativa. Possono presentare proposte i soggetti giuridici degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020, anche costituiti in partenariati a livello regionale, nazionale o internazionale.





Le candidature di alta qualità non accolte per mancanza di fondi potranno essere considerate come eventi associati. Bilancio 8 MEUR, Scadenza 12 gennaio 2021, ore 17:00 Link Consulta il bando MSCA-NIGHT-2021bis sul portale “Finanziamenti e Gare” Contatti • Punti di contatto per l’Italia c/o APRE: Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it e Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel. 06.4893.9993 • Sportello Ricerca europea, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

La Notte europea dei ricercatori è un evento che si rinnova ogni anno, coinvolgendo circa 300 città europee. La manifestazione, finanziata nell’ambito delle Azioni Marie SklodowskaCurie, prevede una serie di eventi dedicati alla divulgazione scientifica.