Migranti in rivolta nel centro di accoglienza di Predda Niedda a Sassari

Gli ospiti, che si trovano in isolamento secondo le procedure sanitarie previste, hanno protestato per la loro condizione lanciando per strada dalle finestre oggetti di ogni genere, liquidi, tutto ciò che capitava nelle loro mani. La protesta ha provocato l'immediato arrivo di alcune pattuglie di Polizia in tenuta antisommossa che hanno presidiato la zona.

Sta destando seria preoccupazione a Sassari lo stato di tensione che si è determinato nel Centro di Accoglienza migranti allestito in un albergo nella zona commerciale di Predda Niedda. dove sono ospitati 72 migranti dei quali 60 risultati positivi al Covid 19.