Alghero: uno stand dell'Esercito per il mondiale rally





L'Esercito ha allestito inoltre una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione agli uomini e alle donne della Forza Armata e uno stand informativo promozionale dove personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna unitamente ad un INFO-TEAM del 152° Reggimento fanteria della Brigata “Sassari” ha illustrato agli interessati le diverse opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata, le varie fasi concorsuali previste per i giovani aspiranti militari, per diventare Ufficiali, Sottufficiali o graduati dell’Esercito Italiano.

L’Esercito Italiano ha partecipato ad Alghero alla diciassettesima edizione del Rally Italia Sardegna, il settimo round del Campionato del Mondo Rally 2020, Campionato del Mondo Rally-2 e Campionato mondiale di rally-3. Per l'evento è stato allestito uno stand espositivo/promozionale e s è tenuta l’esibizione della Banda Musicale della Brigata “Sassari” . Particolarmente apprezzata è stata poi la spettacolare esibizione con il lancio dei paracadutisti della Brigata “Folgore”.