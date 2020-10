Oristano: i Carabinieri sanzionano 13 persone - Assembramento e prive di mascherine

Sono state infatti 13 le persone multate dai militari proprio per l'inosservanza delle regole sanitarie per combattere il Covid 19. I controlli eseguiti nel corso della scorsa settimana sono stati 1.800, compresi gli esercizi commerciali sui quali si è finalizzata l'azione dei Nas. Da segnalare che per quanto riguarda le attività commerciali non è stata adottata alcuna sanzione.

I Carabinieri del Comando di Oristano stanno esercitando una forte azione di controlli per verificare il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del coronavirus. Una azione fortemente caratterizzata sul piano preventivo, e informativo, ma nella quale non sono mancati gli interventi sanzionatori.