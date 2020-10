La Forestale di Isili porta in salvo 2 anziani

Alle 01.30 circa del 08-10-2020 i due coniugi venivano rintracciati dal Comandante della Stazione Forestale e da un volontario di Nurri, in un canalone con presenza di fitta vegetazione arborea e arbustiva. Valutate le discrete condizioni fisiche dei due coniugi, si procedeva al rientro verso la più vicina pista distante ben quattrocento metri, per proseguire fino al punto di contatto con le forze impegnate nelle ricerche, sorreggendo la signora e fornendole l’abbigliamento termico del Corpo Forestale.





La Guardia Forestale, partendo dall'episodio fortunatamente conclusosi a lieto fine, rivolge un appello affinché i cercatori di funghi e gli escursionisti in genere, assumano un comportamento responsabile e improntato alla sicurezza, evitando gli orari del tardo pomeriggio e le zone sconosciute e impervie.





È indispensabile curare non solo l’orientamento, ma anche controllare le previsioni meteo, dotarsi di scarpe e abbigliamento idonei ad un eventuale peggioramento ambientale, portare cellulari con la batteria ben carica e assumere la massima cautela in caso di ingresso in zone d’ombra per le radiocomunicazioni. Tali cautele sono valide per tutti, ma diventano di vitale importanza per i soggetti anziani e per coloro che soffrono di eventuali patologie.

La sera del 07 ottobre scorso il Corpo Forestale riceveva una richiesta di supporto operativo nella ricerca di due coniugi ultrasessantenni, in agro Serri, località Badinalli, ove erano presenti sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri. La situazione risultava critica per la sopraggiunta oscurità. Acquisita la notizia sulla direzione ipotetica presa dai due dispersi (un uomo di 70 anni e una donna di 65 anni), la pattuglia della Stazione Forestale di Isili, avvalendosi della profonda conoscenza del territorio, decideva di raggiungere una località sopraelevata come punto di inizio delle ricerche, data la zona particolarmente impervia, per proseguire in direzione del Rio Mulargia.