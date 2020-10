Capitaneria di Porto Torres: visita del saluto del comandante Trogu

Nel corso della visita, il Direttore Marittimo Trogu ha incontrato il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Gianluca Oliveti e si è soffermato con il personale militare e civile, al quale ha voluto manifestare il suo personale apprezzamento e la sua vicinanza per la professionalità, il costante impegno e la dedizione con cui quotidianamente svolge il proprio dovere, al servizio del cittadino.





Non meno significativo è stato l’incontro con il Sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, il quale non ha mancato di sottolineare il clima di proficua collaborazione esistente tra l’Amministrazione Comunale e la locale Autorità Marittima, segno evidente del riconosciuto ruolo della Capitaneria di porto, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche portuali, ma non solo e di quanto essa sia integrata nella realtà locale.

Il Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Porto Torres ed al suo personale. La visita ha avuto un impatto rilevante e significativo in quanto rientra nel cosidetto giro di saluti che il Comandante Trogu ha voluto compiere presso i Comandi della propria giurisdizione, al personale della Guardia Costiera, prima del suo trasferimento a Roma, previsto per il prossimo 23 ottobre, ove andrà a ricoprire un prestigioso incarico.