La Maddalena: visita del comandante Trogu in Capitaneria

Nell’occasione, il Comandante Trogu, molto legato e particolarmente affezionato alla comunità e al territorio di La Maddalena per aver prestato servizio proprio presso la locale Capitaneria di porto dal 2001 al 2004 quale Comandante in seconda, ha voluto incontrare e salutare il Sindaco della Città di La Maddalena, Avv. Luca Montella, a testimonianza di un forte e consolidato rapporto di stretta collaborazione istituzionale nell’ambito del funzionale coordinamento fra l’Autorità Marittima e locale Amministrazione civica, volto ad affrontare, in piena sinergia, tutti gli aspetti legati alle dinamiche portuali e al demanio marittimo.

Accolto dal Comandante, Capitano di Fregata (CP) Gabriele Bonaguidi, il Direttore Marittimo ha voluto incontrare i militari della Guardia Costiera, per salutarli e significare un momento di vicinanza al personale che ogni giorno affronta le sfide quotidiane in realtà a volte disagiate con la serietà e la professionalità che contraddistinguono il Corpo e per esprimere parole di vivo apprezzamento e sincero ringraziamento per il costante impegno profuso e per le importanti e concrete attività svolte sul territorio in questi tre anni di Comando della Direzione marittima del Nord Sardegna.