Uri: stasera i funerali di Speranza Ponti

Un gesto disperato determinato da un profondo stato di depressione. Tesi che magistrati e investigatori non hanno mai accolto. Oggi, dopo una lunghissima attesa, oltre 9 mesi, con la celebrazione del rito funebre si conclude quel doloroso percorso la cui drammaticità aveva sconvolto tutta l'opinione pubblica e gettato nello sconforto i familiari di Speranza. Da oggi riposerà in pace.

Nel primo pomeriggio di oggi giovedì, alle ore 16, a Uri, nella chiesa di Nostra Signora di Paulis, si svolgeranno i funerali di Speranza Ponti. Si concluderà nella chiesa del suo paese di origine la dolorosa e tragica vicenda della donna scomparsa nel dicembre del 2019 e il cui corpo ormai privo di vita è stato trovato il 31 gennaio scorso nelle campagne di Monte Carru, alla estrema periferia di Alghero con direzione verso Olmedo.Una morte della quale è accusato l'ex compagno Massimiliano Farci, di Assemini, 53 anni, in carcere con l'accusa di omicidio, occultamento di cadavere e appropriazione indebita avendo utilizzato fondi dalla carta di credito della vittima. Farci, già condannato per omicidio per un episodio avvenuto a Cagliari nel 1999, ha sostenuto negli interrogatori davanti al giudice e agli inquirenti che la sua compagna si era suicidata nell'appartamento di via Vittorio Emanuele ad Alghero.