Cronaca Sennori: chiusi dai Carabinieri 2 bar per violazioni della norma anti Covid

I Carabinieri di Porto Torres hanno chiuso due bar di Sennori, nella centrale via Roma, per violazione delle norme della normativo anti Covid 19. I militari hanno accertato nella notte di domenica che all'interno dei bar in questione si trovavano persone la maggior parte dei quali priva di mascherina, oltre a consumare bevande alcoliche oltre l'orario consentito. I Carabinieri hanno inoltre segnalato al sindaco del paese le violazioni avvenute nei due pubblici esercizi. Inoltre oltre alla chiusura delle attività sono state elevate numerose sanzioni pecuniarie.