Sangue sulla Carlo Felice: muore un 25enne

Uno scontro particolarmente violento al quale va ad aggiungersi un tamponamento, non meno violento, da parte di un camion che seguiva la Nissan e che non ha fatto in tempo ad evitare lo scontro. Il giovane autista nuorese è morto sul colpo. Gli altri 2 protagonisti dell'incidente, il conduttore della Nissan e del camion, sono stati ricoverati all'Ospedale San Martino di Oristano. Sul posto hanno operato i carabinieri di Ghilarza. Presenti anche ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco che hanno bonificato l'area, pattuglie della Polizia Stradale.

Aveva solo 25 anni, Fabio Ticca, nuorese, autista di una azienda che svolge l'attività di corriere merci. Il giovane era alla guida di un furgone Volkswagen quando, nel tentativo di superare un incrocio per raggiungere Paulilatinu, si è scontrato contro una Nissan che viaggiava nella direzione di marcia opposta. Quest'ultima auto era condotta da un 38enne di Macomer.