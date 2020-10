Alghero: in consiglio la quattro corsie Sassari-Alghero

La mozione condivisa da tutti i gruppi di Maggioranza, che vede come primo firmatario il consigliere Gianni Spano del gruppo di Forza Italia, chiede al Sindaco che, alla luce di tale provvedimento, assuma tutte le necessarie iniziative istituzionali nei confronti del Governo Regionale e Nazionale, volte all’attuazione della realizzazione dell’importante infrastruttura.





Infatti, il Decreto Semplificazioni consente che venga nominato un Commissario Straordinario su iniziativa del Presidente del Consiglio, previa intesa col Governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, per dare inizio all’esecuzione degli interventi necessari ad assumere direttamente la funzione di stazione appaltante in deroga alle disposizioni regolamentari in materia di appalti pubblici.





Per l’esponente forzista " il nostro territorio non può perdere altro tempo in lungaggini burocratiche ed amministrative, che renderebbero ulteriormente penalizzati i cittadini nei collegamenti con la città di Sassari, gli aeroporti di Alghero ed Olbia ed il porto di Porto Torres, il ricorso all’applicazione tempestiva di tale norma, comporterebbe un’accelerazione all’esecuzione degli interventi, consentendo così di recuperare, almeno in parte, i decenni perduti."

Verrà discussa nel prossimo consiglio comunale di Alghero la mozione relativa alla richiesta di applicazione del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, a seguito del parere positivo espresso dal CIPE, al progetto per il completamento della strada quattro corsie Sassari-Alghero.