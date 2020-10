Guardia Forestale: controlli per individuare attrezzi da pesca illegali

Da quest’anno sono in vigore nuove direttive emanate dalla Regione Sardegna che regolamentano l’ampiezza minima delle maglie al fine di preservare il novellame. L'Ispettorato di Iglesias del Corpo Forestale regionale ha intrapreso nei giorni scorsi dei controlli a tappeto per individuare gli attrezzi illegali in attività di pesca nelle acque lagunari e negli Stagni di Sant’Antioco. Per lo svolgimento delle attività è stato utilizzato anche un elicottero che, come si vede dalla foto, ha localizzato gli attrezzi.





Le operazioni di verifica nelle laguna e le attività di polizia, in corso da alcuni giorni, sono svolte dal personale della Base Navale di Sant’Antioco mediante l'utilizzo dell'unità nautica idrogetto, imbarcazione veloce, moderna ed efficiente particolarmente adatta al vasto ambiente lagunare del Sulcis. A esito delle operazioni, a oggi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 8 bertovelli, mentre il pescato presente negli attrezzi, costituito in larga misura novellame, è stato immediatamente liberato in mare.

Dal primo ottobre è ufficialmente iniziata la stagione di pesca con il bertovello. Questo attrezzo da pesca consistente in una trappola formata da sbarramenti fissi e un cono di rete mantenuto aperto da tre o più cerchi di materiale flessibile, è molto utilizzato nelle marinerie di Sant’Antioco ed è destinato principalmente alla cattura delle anguille.