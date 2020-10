Sassari: due pregiudicati arrestati per spaccio

Due di queste persone sono state fermate e trovate in possesso di marijuana.A quel punto gli investigatori dell'Arma hanno seguito il percorso a ritroso dei due fino a raggiungere i loro appartamenti in località Giagumona, alla periferia di Sassari. Eseguite le perquisizioni domiciliari sono stati trovati in casa di uno 300 grammi di marijuana e nell'abitazione dell'altro un altro mezzo chilo.





Inoltre i militari hanno rivenuto anche diverse centinaia di euro, a loro giudizio provenienti dallo spaccio, e il tradizionale armamentario per il confezionamento delle dosi. Gli inquirenti sono ora alla ricerca di una piantagione di canapa indiana che, secondo diverse indicazioni, sarebbe stata nella gestione dei due.

Due pregiudicati sassaresi M.d., di 54 anni, e C.F. di 34, sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Valledoria, e di Sedini che da tempo seguivano con attenzione la presenza di persone sospette che frequentavano il territorio provenienti da Sassari.