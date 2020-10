Sanità in Sardegna: la preoccupazione degli enti locali - Chiesto incontro con la Regione

"Le polemiche dei giorni scorsi in ordine ai rapporti tra la Regione e i Comuni sardi in materia di sanità e di coronavirus - scrive il Presidente Cancedda - non possono essere lasciate alle sole pagine degli Organi di informazione, ma devono trovare una sede istituzionale di confronto. Che non può che essere necessariamente quella del Coordinamento Regione- Associazioni degli Enti locali, che chiediamo venga convocata formalmente con la massima urgenza. E' questa, infatti, l'unica sede di confronto e di scelte e decisioni politiche come prevede uno specifico "Protocollo d'Intesa", sempre tuttora vigente tra Regione ed Enti Locali".

Il Presidente dell'ASEL Sardegna Rodolfo Cancedda, la più antica associazione degli Enti Locali sarda, esprime la propria preoccupazione sulla situazione della sanità soprattutto nelle strutture dell'interno dell'Isola e lo fa con una lettera inviata al Presidente della Regione Solinas e all'Assessore della Sanità Mario Nieddu con la quale chiede formalmente la convocazione di un incontro urgente con il Coordinamento Regione- Associazioni Enti Locali come sede di confronto e di scelte e decisioni politiche che finora non c'è mai stato.