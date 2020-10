Cronaca Rissa tra conoscenti: arrestato per tentato omicidio un sassarese di 49 anni

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato M.L., sassarese di 49 anni, per tentato omicidio. L'uomo, già pregiudicato, attualmente disoccupato, per futili motivi ha ripetutamente colpito con un coltello a serramanico, un conoscente di 34 anni che si trova ora ricoverato nell'ospedale civile di Sassari in prognosi riservata. Anche l'aggressore aveva dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dove è stato trovato dai Carabinieri e quindi arrestato.