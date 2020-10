Cronaca Tragedia ad Alghero: un anziano muore dopo essere precipitato dal 3° piano

In uomo di 78 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre, in seguito alle ferite riportate nella caduta dal terzo piano di una palazzina in un quartiere a sud di Alghero. L'uomo, che viveva con la famiglia, soffriva da tempo problemi di salute. Il decesso è avvenuto sul colpo dopo un volo di diversi metri e il violento impatto al suolo. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Alghero, mezzi sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale.