Alghero in lutto: è morto Gerolamo Colavitti

Lo ha fatto tutta la vita e il suo straordinario percorso professionale è ricordato dall'ex sindaco Mario Bruno insieme alle azioni svolte a favore della sua Alghero.Il ricordo personale è quello di chiacchierate lunghissime al quale si assisteva affascinati dal sapere dell'uomo, dall'equilibrio, da una intelligenza pratica, concreta. Trovarlo con i suoi giornali nel tavolini all'esterno del Bar allora Costantino in piazza Civica, voleva dire trascorrere buona parte della mattina ad ascoltarlo. Riusciva a spiegare i problemi più complessi con una facilità di linguaggio disarmante.





Un grande uomo che in 50 anni ha attraversato, ai vertici, la storia del nostro Paese. Quando si candidò a sindaco rispose con garbo alla domanda "chi te lo fa fare". "Voglio dare una mano alla mia città". E di "mani", come ricorda appunto Mario Bruno, ne aveva già date tante. Buon viaggio Gerò. (g.o.)





La sua scomparsa ha destato commozione e tante partecipazioni. Tra queste quella del sindaco Mario Conocì. "Gerolamo Colavitti è stato una delle figure di spicco e di maggior prestigio espresse dalla politica algherese. È stato uno dei più apprezzati esperti di sviluppo e di promozione del territorio, a lungo dirigente della Confindustria nazionale e direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.





Nonostante i prestigiosi incarichi nazionali, ha sempre lavorato per la nostra città e per il territorio, lasciando l’impronta su diverse iniziative per lo sviluppo, tra le quali la costruzione del nuovo acquedotto cittadino ed il completamento del sistema idrico che alimenta l'agricoltura della Nurra. È stato candidato a sindaco nel 2002. Dopo la competizione elettorale, è stato consigliere comunale di minoranza nel movimento di Città Futura, da lui stesso fondato alla vigilia delle elezioni.





Ho avuto il piacere di una sua visita, non appena eletto Sindaco, per un proficuo scambio di opinioni, a testimonianza del suo immutato interesse per la sua città e per le prospettive di sviluppo alle quali ha voluto dedicare anche in questi anni impegno e dedizione. Alla famiglia va tutto il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione". Di seguito il ricordo dell'ex sindaco Mario Bruno. "L'ospedale civile di Alghero è stata la prima concreta realizzazione di Gerolamo Colavitti. Colavitti lo finanzia, lo riorganizza, lo ammoderna e ne diventa presidente.





Lui che è stato segretario del comitato per la predisposizione del piano di rinascita della Sardegna, istituito presso il comitato dei ministri per il mezzogiorno, in rappresentanza della Regione stessa, viene nominato nel 58 dirigente dell'Assessorato alla rinascita della Regione Sarda, collabora alla predisposizione della nuova legge per il piano di rinascita ed alla costituzione della nuova struttura regionale preposta alla programmazione ed attuazione degli interventi. Nel 1961 è nominato direttore del centro regionale di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna. Nel 1969 collabora, nell'ambito della fondazione Agnelli, al rapporto su "La trasformazione e riorganizzazione della confindustria".





Nel 1970 il presidente della confindustria Gianni Agnelli lo chiama alla direzione centrale della confindustria con l'incarico delle relazioni esterne; in tale veste cura in particolare i rapporti tra l'industria italiana e quelli dei paesi europei. Propone e cura la nuova immagine della Confindustria. Organizza la nuova direzione centrale e, nell'ambito della "riforma Pirelli" collabora alla profonda trasformazione della organizzazione rappresentativa dell'industria italiana. Nel 1978 viene nominato direttore generale della cassa per il mezzogiorno.





Sono di questi anni la costruzione del nuovo acquedotto cittadino ed il completamento del sistema idrico che alimenta l'agricoltura della Nurra. Ero bambino, ma ricordo bene in quegli anni la riapertura del complesso francescano nel centro di Alghero. La fatiscente struttura ritorna a nuovi splendori con il recupero del chiostro, della facciata, della chiesa, degli alloggi e dei locali dei frati. Grazie alla Cassa del Mezzogiorno. E a Colavitti." I funerali di Gerolami Colavitti si svolgeranno stamane alle 11,30 proprio nella chiesa di San Francesco ad Alghero.

Gerolamo Colavitti era un cavallo di razza, uno di quegli uomini che lasciano il segno, difficili da dimenticare.Se ne è andato ieri, circondato dalla famiglia, dagli amici e dovunque vada sarà certamente impiegato a risolvere qualche grosso problema, a pianificare lo sviluppo di un territorio, a riorganizzare un settore produttivo che deve essere riqualificato.