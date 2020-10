Seminario sui protocolli di comunicazione

Il webinar proporrà l'analisi dei diversi aspetti della cybersecurity, a partire dai principali riferimenti legislativi e normativi; saranno poi presentate le misure preventive da adottare al fine di minimizzare il rischio di attacco, assieme agli strumenti di rilevamento delle anomalie e di intelligenza artificiale necessari per identificare gli attacchi in corso. Saranno introdotti anche alcuni dei protocolli di comunicazione in uso per il controllo del sistema elettrico e gli standard di riferimento per la sicurezza delle comunicazioni.





Infine saranno fornite le principali raccomandazioni per la sicurezza delle applicazioni che gestiranno la flessibilità energetica nel prossimo decennio. Il programma prevede gli interventi di Fabrizio Pilo, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari, e dei ricercatori di RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, Luciano Martini, Giovanna Dondossola, Roberta Terruggia e Mauro Todeschini. L’evento si inserisce nel calendario di incontri organizzati nell’ambito del Progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia", finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020.





Nei prossimi appuntamenti si parlerà del ruolo delle bioenergie nella generazione distribuita e della diffusione dell’idrogeno e delle celle a combustibile nei settori industriale, residenziale e dei trasporti. Il programma e il modulo per la registrazione sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it). Per informazioni ci si può rivolgere a Petra Perreca (email: piattaformaer@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1).

Oggi 2 ottobre, alle ore 10:00, si terrà il seminario online “La Cybersecurity nelle Smart Grid”, organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche in collaborazione con RSE - Ricerca Sistemi Energetici SpA. I servizi energetici sono sempre più digitalizzati e sempre più frequentemente oggetto di azioni malevole e questo rende necessario predisporre strumenti per la loro protezione.