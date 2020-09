La Polizia presenta a Nuoro "Il mio diario"

Attraverso le avventure dei Supereroi della Legalità: un ragazzo “Vis” e una ragazza “Musa”, accompagnati dal cane parlante “Lampo”, verranno affrontati i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo.





Insieme alla Polizia di Stato e ad un ospite speciale, il celeberrimo Geronimo Stilton, i ragazzi impareranno a conoscere l’importanza dei valori della giustizia, amicizia, rispetto, onestà, legalità, inclusione e molto altro ancora contando, quest’anno, sui preziosi “consigli da amico” del famoso roditore che, ogni mese, accompagneranno il cammino scolastico degli studenti, così come i consueti giochi di logica ed enigmistica e le pillole “per un mondo migliore” del cane “Lampo”.





“Il Mio Diario”, giunto alla 7^ edizione, con una produzione di circa 50.000 copie all’anno, riesce ad arrivare sulla scrivania di tantissimi ragazzi che ogni anno che lo accolgono sempre con grande affetto ed entusiasmo. L’edizione 2020/2021 sarà distribuita a tutti i ragazzi che frequentano la classe 4^ della scuola primaria delle Province di Imperia, Novara, Verona, Livorno, Latina, Forlì-Cesena, Taranto, Benevento, Catania e Nuoro, da poco tempo tornati nelle aule dopo la lunga sospensione delle attività didattiche causate dall’emergenza epidemiologica.





Alla cerimonia di presentazione, che si è tenuta nella giornata odierna presso la scuola primaria San Pietro di Nuoro sita in via Malta, unica città sarda scelta insieme ad altre 9 italiane, ha partecipato il Questore Massimo Alberto Colucci, che ha consegnato con il Vicepreside dell’Istituto comprensivo Nuoro 1 maestra Francesca Chironi e con la coordinatrice di educazione civica maestra Stefania Chisu il diario ad una rappresentanza di studenti.





Nell’occasione è stato sottolineata la forte valenza educativa del Diario, che è anche un utile strumento per fare in modo che le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiante che li circonda, utilizzando comportamenti appropriati, anche in considerazione del reinserimento dell’educazione civica negli istituti scolastici.

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, rappresenta uno strumento per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all’educazione al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione, ma anche proporre a insegnanti e genitori argomenti di riflessione per formare i cittadini di domani.