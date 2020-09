Cronaca Bassacutena: il vicino non rispetta i confini e spunta una doppietta

Spesso i rapporti tra i proprietari di terreni confinanti non sono dei migliori, ma a Bassacutena , comune del territorio di Tempio, la conflittualità tra vicini è andata oltre il ragionevole. Un 73 enne ha infatti imbracciato la sua doppietta e ha minacciato di morte il confinante per questioni sempre legate al rispetto dei confini delle rispettive proprietà. L'arrivo dei Carabinieri ha evitato che si potesse passare a vie di fatto ma ha determinato il sequestro del fucile da caccia e non viene escluso che il 73enne possa essere denunciato anche per minacce aggravate.