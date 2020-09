Cronaca Vertenza A.R.A.S: sit in davanti al consiglio regionale

In occasione della seduta del Consiglio Regionale del 30 settembre, le organizzazioni sindacali della Uila, rappresentata da Gaia Garau, e Confedia, Osvaldo Ibba, scriventi, confermando la presenza dei presidi presso la sede del laboratorio analisi di Oristano e presso Villa Devoto, e in concomitanza con lo sciopero in atto, vista la mancanza di risposte da parte della Regione e l’aggravarsi della vertenza, hanno organizzato un sit-in presso la sede del Consiglio in via Roma a Cagliari dalle ore 15.00 alle ore 19.00. L'oggetto della protesta riguarda la vertenza A.R.A.S.