Alghero: via libera al completamento della 4 corsie - Approvato il progetto definitivo

“E’ un risultato importante che consentirà di completare la realizzazione dell’opera che collegherà agevolmente l’aeroporto di Alghero, il porto di Porto Torres e l’aeroporto di Olbia. La Sassari-Alghero, strada a 4 corsie, sarà quindi una infrastruttura moderna ed essenziale per la mobilità dei cittadini sardi. Un’opera strategica per la Sardegna e di fondamentale importanza per sostenere una rapida ripresa economica dei territori.





Un ringraziamento va al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ai Sindaci del territorio, ai parlamentari di maggioranza, ai consiglieri regionali e a tutti quelli che hanno lavorato intensamente perché alla delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso luglio fosse data attuazione in tempi brevi.” – conclude Calvisi.

L’annuncio del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, circa la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo del completamento della strada Sassari – Alghero, è un’ottima notizia che rende esecutiva la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 luglio con cui veniva deciso lo sblocco dei lavori ed il completamento di questa infrastruttura fondamentale per la viabilità nel nord della Sardegna.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.