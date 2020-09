Piantagione di marijuana in pieno centro a Olbia

L’uomo era riuscito a far crescere le piante occultandole sapientemente, in modo da non poter essere viste dalla strada, riuscendo a realizzare una vera e propria serra, seppur senza l’ausilio di lampade artificiali. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire una confezione di marijuana essiccata nella camera da letto, per un peso di 40 gr. ed un bilancino di precisione.





Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. L’operazione si inserisce nel complesso delle attività di controllo pianificate dal Reparto Territoriale di Olbia per la prevenzione dei reati in genere ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, problema particolarmente sentito in città.

Un 45enne olbiese è stato denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno ricostruito i movimenti e le abitudini dell’uomo, disoccupato e già noto alle forze di polizia con diversi precedenti specifici e, al momento opportuno, effettuato una perquisizione del suo domicilio, dove è stato scoperto che stesse coltivando nel cortile della propria abitazione sita al pianterreno, in pieno centro, cinque piante di marijuana dell’altezza compresa tra i 30 cm e il 1 metro e 70 cm.