San Pantaleo: in distribuzione i libretti "La verità sulla droga"

Il fatto che nella piccola frazione di Olbia, tutto fili tranquillo e non sia frequentemente alla ribalta delle cronache, se non per le sue bellezze, non significa che pusher e spacciatori non possano essere in agguato con i loro loschi traffici. Non sono rari i casi in cui nella apparente tranquillità dei piccoli centri, si sviluppino traffici insospettabili. “Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard, certamente non riferendosi solo alla prevenzione nel campo sanitario ma anche e soprattutto, a prevenire il degrado sociale causato dalle droghe e dalla immoralità. Da sempre le parole d’ordine dei volontari di “Mondo Libero dalla Droga” e della chiesa di Scientology sono PREVENZIONE e INFORMAZIONE.





Lo fanno continuamente nei piccoli paesi come nelle grandi città metropolitane, convinti che il problema droga non interessi solo chi ne fa uso in prima persona e i suoi familiari, ma tutti indistintamente, considerato che chiunque può essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in episodi legati al mondo della droga. Perseguendo questo obiettivo nella giornata di martedì 29 settembre, i volontari di “Mondo Libero dalla Droga” saranno nel bel borgo di San Pantaleo, dove per la prima volta distribuiranno in tutte le case, negozi ed esercizi pubblici i libretti con “La Verità sulla Droga”, informando e coinvolgendo i commercianti e i residenti locali e i numerosi ospiti vacanzieri ancora presenti.

Oggi martedì 29 settembre per la prima volta i volontari di Mondo Libero dalla Droga diffonderanno i libretti informativi sugli effetti delle droghe legali e illegali. Nell’immediato entroterra della Costa Smeralda, San Pantaleo è un piccolo e caratteristico borgo arroccato tra le montagne granitiche della Gallura. una località unica che unisce il divertimento offerto dagli scintillanti e mondani locali IN della vicinissima Costa Smeralda, alla tranquillità che solo un borgo che custodisce con orgoglio tutta l’unicità e peculiarità delle sue botteghe artigianali e la calda ospitalità dei suoi abitanti.