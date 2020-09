Prima riunione del nuovo consiglio della Fipe Confcommercio del Sud

“Oggi ancora più di prima bisogna rispettare i protocolli di sicurezza, non bisogna abbassare la guardia e fare modo che anche l’amministrazione e le istituzioni ci aiutino ad avere un senso di tranquillità e controllo per le restrizioni”, ha detto il presidente Emanuele Frongia, “ciò che è successo in alcune zone per mancanze di controlli, non vogliamo che avvenga anche a Cagliari, anche in vista del Capodanno”. Da qui l’appello ai colleghi: “Continuiamo a mantenere l’atteggiamento che abbiamo avuto fino a questo questo momento”. È stata anche l’occasione per nominare vicepresidente vicario, Efisio Mameli, già componente di Confcommercio Sud Sardegna. Adesso la Fipe del sud è cosi composta: Emanuele Frongia presidente, Efisio Mameli vicepresidente vicario, Matteo Achenza, Danilo Argiolas, Maria Carta, Alberto Melis e Donato Ortu consiglieri.





Sulla riorganizzazione territoriale della federazione, il presidente Frongia ha detto che “l’obiettivo è quello di individuare un referente in ogni comune del sud Sardegna con una suddivisione in gruppi come organizzazione, formazione, ed evento fieristico”. Altro obiettivo è quello di “creare una scuola d’impresa per sviluppare a cultura imprenditoriale nel Sud Sardegna e aiutare tutti i titolari delle aziende che si sentono ancora in un processo di crescita e vogliono ampliare i loro servizi”. Altro tema all’ordine del giorno è stato il piano tesseramenti: c’è un progetto per rilanciare la presenza Fipe sul territorio con l’obiettivo di raggiungere entro cinque anni 500 imprenditori (cinquanta imprese si sono già iscritte). Il lavoro del presidente Frongia e dei suoi consiglieri prosegue in vista del 2021.





Anno in cui la Fipe Confcommercio Sud Sardegna vorrebbe portare alla fiera un evento internazionale interamente dedicato al comparto. È di pochi mesi fa la presentazione della campagna “Io sono stupefacente”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui pericoli provocati dal consumo di alcol e droghe. La formazione dei ragazzi attraverso gli operatori sanitari si è dovuta fermare a causa dell’emergenza covid. Ieri gli imprenditori Fipe Sud Sardegna hanno avviato i lavori per sviluppare un modello alternativo per arrivare ai ragazzi, con lo scopo anche di combattere quella che viene definita la “malamovida”.

Dopo l’elezione del nuovo presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna (Emanuele Frongia) e il rinnovo del consiglio direttivo, si è tenuta la prima riunione degli associati. All’ordine del giorno i temi sulla riorganizzazione territoriale di Fipe Sud Sardegna, l’emergenza coronavirus, la formazione, il piano tesseramenti, l’evento fieristico Fipe, e la campagna contro l’abuso dell’alcol in centro. Una delle preoccupazioni maggiori degli imprenditori è legata all’emergenza covid.