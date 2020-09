Nuova sede per la Banca di Cagliari - Terza filiale

Nel corso dell’anno sono state assunte quattro persone che si uniscono all’organico presente per soddisfare al meglio le richieste dei clienti. “L’istituto sta crescendo”, ha detto il presidente della Banca di credito cooperativo di Cagliari Aldo Pavan durante l’inaugurazione della terza filiale, “continuiamo a investire sul territorio e rafforziamo il rapporto di vicinanza con famiglie e imprese.





La nuova filiale si trova in una posizione strategica del territorio che agevola la clientela e i soci dei comuni di Assemini, Capoterra, Sarroch, Villa san Pietro, Santadi, Nuxis, Siliqua, Uta, Decimomannu, San Sperate, Sestu ed Elmas. Un atto importante, volto a sostenere lo sviluppo locale in un momento così difficile per l’economia e la società”. All’inaugurazione, che si è tenuta in forma molto sobria e nel pieno rispetto delle norme anticovid, ha partecipato anche monsignor Paolo Alamanni.

Dopo l’inaugurazione della sede di viale Ciusa a Cagliari appena quattro anni fa, oggi, lunedì 28 settembre, è nata la terza filiale dell’area Metropolitana, si trova ad Assemini, in via Sardegna 11. L’obiettivo principale è quello di dare supporto alla clientela locale e, in particolare, alle attività produttive, alle famiglie e ai professionisti presenti nella zona. La Banca di credito cooperativo cresce anche sotto il profilo occupazionale.