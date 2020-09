Sassari: ladruncolo in fuga bloccato da un carabiniere

Il ladro, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato quindi portato in caserma e denunciato per furto. Da segnalare la prontezza di spirito del militare e la sua capacità di reazione in presenza di un reato nonostante fosse libero dalla sua attività ordinaria di servizio. Un comportamento da elogiare per il quale sarebbe legittimo attendersi un giusto riconoscimento.

Un carabiniere della Compagnia di Sassari, libero dal servizio, mentre transitava in piazza Azuni, si è accorto di un uomo che scappava da un negozio dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento. Il militare non ci ha pensato due volte a inseguirlo e bloccarlo, recuperando così anche la refurtiva.