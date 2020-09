Ittiri: Antonio Sau si ripropone alla guida della città con la lista Uniti per Fare

"Esser pronti a traghettare una comunità in momenti difficili quanto nuovi e imprevisti - si legge in una nota diffusa subito dopo la presentazione delle liste - necessita una coesione sociale, di comparti istituzionali sempre operativi e di una squadra che sappia utilizzare la macchina amministra e abbia un ottima capacità di ascolto.





Questo è Uniti per Fare. La forza positiva che trasforma le idee in sviluppo e lavoro, i sogni in realtà da toccare con mano e i problemi in soluzioni rapide e concrete. Dallo sport, all’edilizia ogni azione risponderà ad una esigenza della comunità. In ogni opera ci sarà un sguardo attento al sociale, una precisa volontà di germogliare e crescere, un tassello che andrà a comporre la Ittiri del futuro che vogliamo vivere fin da ora.

Sedici i candidati , tra cui sei uscenti, otto donne e otto uomini, che supporteranno il sindaco uscente Antonio Sau nella campagna elettorale verso il voto di ottobre. Le linee programmatiche annunciate in occasione della presentazione delle liste " non tralasciano la capacità di adattamento e prevenzione delle emergenze che ha caratterizzato questo 2020."